"قمة البحرين" تنطلق اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق اليوم في المنامة أعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "قمة البحرين" برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وبمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية أو من يمثلهم إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

سيتناول القادة خلال هذه القمة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في كافة المجالات . ومن المتوقع إصدار إعلان عن القمة " إعلان البحرين " والذي سيتناول كافة الموضوعات التي ستطرح على القمة.