تراجع أسعار الكوسة والبصل في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيها.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

اليوسفي بين 4 جنيهات و14 جنيها، بزيادة 5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و22 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 12 و22 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.