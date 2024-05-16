كتلة "التغيير" تقدمت باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد لافراد الهيئة التعليمية بالجامعة اللبنانية

أعلن النائب ميشال دويهي، أن "كتلة تحالف التغيير تقدمت باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واعضاء السلك الديبلوماسي الى 68 عاما".

وذكر دويهي، في تصريح له، أن "النائب وضاح الصادق وقع باسم الكتلة مع الزملاء في لجنة الشباب و الرياضة على اقتراح قانون يتيح تأجير المنشآت الرياضية والشبابية العائدة ملكيتها الى الدولة والبلديات"، لافتاً الى أن "رفع سن تقاعد الديبلوماسين يؤمن مصلحة الدولة اللبنانية في تحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم وشبكات علاقاتهم التراكمية عبر السنين، ويضمن وجود هذه الخبرات ملء المراكز العليا في وزارة الخارجية التي تحتاج الى مواصفات معينة لا تتوفر الا بالدبلوماسين اصحاب الخبرة".

وأوضح أن "رفع سن تقاعد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية يعزز قدرتها على المنافسة الاكاديمية مع الجامعات الخاصة، بوجود الاستاذة التي تنامت خبراتهم في التعليم والبحث العلمي مع التقدم في السن، وقد تكون الجامعة اللبنانية الاستثناء الوحيد في للتقاعد المبكر في العالم".