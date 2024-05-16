الأرصاد الجوية: الطقس غدًا صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا مستقرًّا ومعتدلًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة في المناطق السّاحليّة، وضمن معدّلاتها في المناطق الجبليّة والدّاخليّة. ومن المتوقّع أن تتأثّر المنطقة تدريجيًّا يوم الجمعة بكتل هوائيّة حارّة نسبيًّا، مصدرها شمال أفريقيا، تؤدّي إلى ارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​ الّتي تتخطّى معدّلاتها"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيّار يتراوح بين 18 و27 درجة مئويّة في بيروت، بين 17 و26 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الخميس صافٍ إلى قليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة على السّاحل، بينما ترتفع في الدّاخل وعلى الجبال، حيث تلامس معدّلاتها الموسميّة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الجمعة صافٍ إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة والجنوبيّة، حيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع السّبت قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً على السّاحل والجبال".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأحد غائم جزئيًّا، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وتنشط الرّياح أحيانًا؛ مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وشماليّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و25 كم/س، الانقشاع جيّد، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 22 درجة مئويّة".