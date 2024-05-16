وفد من "الوطني الحر" زار قنصلية لبنان في ملبورن وسلّم كتابًا لنائبة أوسترالية يشرح فيها النزوح السوري

التقى وفد من "التيار الوطني الحر"، في أستراليا، النائبة الأوسترالية برونوين هالفبيني في برلمان ملبورن في ولاية فكتوريا الاوسترالية، وسلّمها كتابًا يشرُح تفاصيل النزوح السوري والحلول التي يقترحها التيار.

وضم المنسق العام لقطاع الإنتشار نديم جرداق وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل ومنسّق أوستراليا مارون الخوري ومنسّق ملبورن طوني قزي وأمين السر ايدي هيكل.

وجرى خلال اللقاء عرض مفصل للوضع الراهن في لبنان.

وبعد البرلمان، زار الوفد قنصلية لبنان في ملبورن حيث عقد لقاء مع القنصل العام رامي الحامدي وفريق عمل القنصلية اللبنانية.