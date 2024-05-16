بيان روسي صيني: نعارض إطالة أمد الصراع بأوكرانيا ولا يمكن أن يكون هناك فائزون في حرب نووية

صدر بيان مشترك عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، حيث رحّبت روسيا في البيان بـ"استعداد الصين للمساعدة في التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا"، كما تمت الإشارة إلى أنّ "روسيا والصين تعارضان إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وانتقاله إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".

ولفت الجانبان إلى "أننا نراقب التأثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الوضع بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مشيرين أنهما يؤكدان "قلقهما البالغ من مساعي الولايات المتحدة لإحداث خلل في التوازن الاستراتيجي".

وأكّدت سلطات روسيا في البيان المشترك دعمها لمبدأ "الصين واحدة" ومعارضة استقلال تايوان، في حين تدعم الصين "جهود روسيا في ضمان سيادة وسلامة أراضيها".

وجاء في البيان أنّه "لا يمكن أن يكون هناك فائزون في حرب نووية".