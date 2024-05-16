ملك الأردن من القمة العربية: يجب أن تتوقف الحرب في غزة وسنواصل حماية المقدسات في القدس

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، أنه "يجب أن تتوقف الحرب في غزة وعلى العالم تحمل مسؤولياته لإنهاء صراع مستمر منذ 7 عقود"، لافتاً الى أنه "بينما نؤكد استمرارنا بإيصال المساعدات لغزة نشدد على مواصلة دعم الأونروا باعتبارها مؤسسة مهمة".
وشدد عبدالله الثاني، أن "سيواصل الأردن حماية المقدسات في القدس انطلاقًا من وصايته عليها"، داعياً الى "حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول العربية ومواجهة الجماعات الخارجة عن النظام".
وتنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
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