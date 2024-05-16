الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 35272 والإصابات إلى 79205

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35272، والإصابات إلى 79205، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي".
وأشارت الوزارة، إلى أن "الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا وإصابة 64 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية".
وفي وقت سابق من اليوم أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إصابة إسرائيلي قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس شمالي الضفة جراء عملية طعن، والمنفذ نجح في الانسحاب من المنطقة".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا".
وكان قد قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص في طولكرم في شمال الضفة الغربية في وقت سابق من فجر الخميس، على ما أعلنت السلطات الفلسطينية.
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