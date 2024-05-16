مكتب القبيات بأمن الدولة أوقف مواطنًا يهرّب أشخاصًا من سوريا إلى لبنان لقاء مبالغ مالية

أعلنت المديرية العامة ل​أمن الدولة​، أنّ بعد توافر معلومات لمديريّة أمن الدولة في عكار- مكتب القبيّات، عن قيام ​لبنان​يّ ملقّب بـ"أبو جوني"، بتهريب أشخاص من ​سوريا​ إلى لبنان لقاء مبالغ ماليّة، وبعد الرّصد والمتابعة، تبيّن أنّه من سكان بلدة القبيعة في وادي خالد ويُدعى (أ. ح.)".

وأوضحت في بيان، أنّ "على الأثر، دهمت دوريّة من مكتب ​القبيات​ محلّه المعدّ لبيع الدخّان وتصريف العملات بطريقة غير قانونيّة للسّوريّين الّذين يهرّبهم، وتمكّن عناصر الدّوريّة من توقيفه خلال محاولته الفرار"، مشيرةً إلى أنّ "أثناء التّحقيق معه، اعترف بتهريبه للسّوريّين عبر معبر "الشّركة المتّحدة" غير الشّرعي، واعترف بتقاضيه مبالغ ماليّة من السّوريّين للسّمسرة على ملفّاتهم ومساعداتهم لدى الجمعيّات التّابعة للأمم المتّحدة".

ولفتت إلى أنّ "بنتيجة اعترافاته، تبيّن أنّه يقوم منذ ثلاث سنوات بتهريب نحو 20 سوريًّا يوميًّا، وتبيّن ارتباطه بعصابة أخرى تعمل على نقل السّوريّين إلى مناطق أخرى داخل لبنان"، مبيّنةً أنّ "التّحقيق جارٍ لكشف باقي أفراد العصابة، بإشراف القضاء المختص".