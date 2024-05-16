أعلن قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، أنه "تم إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة الخميس، على أن يبدأ وصول المساعدات قريبا".
واشار كوبر الى ان "قبل ساعات قليلة، ثبّت بنجاح الميناء العائم على الشاطئ في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات البحرية الأميركية: تم إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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