قائد القوات البحرية الأميركية: تم إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة

أعلن قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، أنه "تم إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة الخميس، على أن يبدأ وصول المساعدات قريبا".

واشار كوبر الى ان "قبل ساعات قليلة، ثبّت بنجاح الميناء العائم على الشاطئ في غزة".