الخارجية الفرنسية: نعارض بقوة استمرار سياسة الاستيطان التي تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، "التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بشأن غزة"، معتبرة أن "تصريحاته تؤجج التوترات وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام". واكدت "معارضتنا القوية لاستمرار سياسة الاستيطان التي تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية".

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