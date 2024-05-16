وزير البحرية الأميركي: قواتنا بالبحر الأبيض المتوسط أسقطت عدة صواريخ باليستية إيرانية موجهة نحو إسرائيل

اعلن وزير البحرية الأميركي، كارلوس ديل تورو، أننا "تصدينا لمئات الصواريخ والمسيرات التي أطلقها الحوثيون خلال الأشهر الستة الماضية"، مشيرا الى ان "أكثر من 300 هجوم استهدف السفن الحربية للولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر".

ولفت الى أن "قواتنا بالبحر الأبيض المتوسط أسقطت أخيرا عدة صواريخ باليستية إيرانية موجهة نحو إسرائيل".

وحث الوزير الأميركي النواب على "إقرار حزمة مالية لتجديد الذخائر"، مشيرا الى إن "الذخائر مهمة للغاية بالنسبة للوزارة للتصدي لهذه الهجمات، ولدينا حاليا ما يقرب من مليار دولار من الذخائر التي نحتاج إلى تجديدها، لذلك، فإن مبلغ أكثر من 2 مليار دولار المنصوص عليه في الملحق الإضافي يعد بالغ الأهمية لقواتنا البحرية حتى نتمكن من تجديد تلك الذخائر والاستمرار في تقديم أنواع الإجراءات الدفاعية التي قمنا بها خلال الأشهر الستة والنصف الماضية".