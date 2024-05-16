طلبت دولة جنوب أفريقيا اليوم من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل، قائلة إن هجوم رفح "جزء من المرحلة الأخيرة لتدمير غزة كليا".
واوضح سفير جنوب أفريقيا فوسيموزي مادونسيلا لقضاة المحكمة، بان "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرة بخطى سريعة وقد وصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية: الإبادة مستمرة في غزة ولفرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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