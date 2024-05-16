سفير جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية: الإبادة مستمرة في غزة ولفرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل

طلبت دولة جنوب أفريقيا اليوم من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل، قائلة إن هجوم رفح "جزء من المرحلة الأخيرة لتدمير غزة كليا".

واوضح سفير جنوب أفريقيا فوسيموزي مادونسيلا لقضاة المحكمة، بان "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرة بخطى سريعة وقد وصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".