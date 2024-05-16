اختتام أعمال القمة العربية في المنامة والعراق يستضيف القمة المقبلة عام 2025

اختتمت أعمال القمة العربية في المنامة والعراق يستضيف القمة المقبلة عام 2025. يشار الى ان "القمة العربية الثالثة والثلاثين، انطلقت للمرة الأولى في البحرين، وهي الثانية منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في تشرين الأول، إذ نُظّمت الأولى بشكل استثنائي في السعودية، تشرين الثاني الماضي.

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