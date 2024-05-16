وزارة الصناعة تقفل أربعة مصانع غير مستوفية الشروط والمواصفات في البقاع

اعلنت وزارة الصناعة في بيان، بان "فرق وزارة الصناعة تتابع اجراءاتها الرقابية على المؤسسات الصناعية. وفي إطار حملات التفتيش المتواصلة والكشوفات الدوريّة والفجائيّة على المصانع المرخّصة وغير المرخّصة، ضبطت الفرق أربعة مصانع في البقاع غير مستوفية الشروط والمواصفات والمعايير، وتمّ اقفالها وختمها بالشمع الأحمر. وسوف تتخّذ الوزارة اجراءات أكثر تشدّداً على المخالفين بدءاً من الأسبوع المقبل، وتشمل مختلف المناطق."

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