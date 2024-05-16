يوحنا العاشر: حاضرون على امتداد جغرافية هذا الشرق في أطيب علاقة مع سائر المكونات

أكّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر، لدى استقباله المطارنة باسيليوس منصور (عكار)، نقولا بعلبكي (حماه)، أثناسيوس فهد (اللاذقية)، أفرام معلولي (حلب والاسكندرون)، غريغوريوس خوري (حمص) وأنطونيوس سعد (حوران) في دير القدّيس جاورجيوس الحميراء البطريركي في وادي النصارى، "محوريّة الدور والرسالة المسيحيَّين في الشرق الأوسط"، مشدّدًا على "أنّنا حاضرون على امتداد جغرافيّة هذا الشرق في أطيب علاقة مع سائر المكوّنات".

وتطرّق اللقاء إلى المستجدات الكنسيّة، والتحديات التي تواجه العمل الكنسيّ في ظلّ الأوضاع العامة.