جنبلاط اكد حزب الله يقوم بواجبه بالدفاع عن لبنان: أفضّل أن تبقى جبهة الجنوب مضبوطة بيد الحزب

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن "حزب الله يقوم بواجبه بالدفاع عن لبنان في الجبهة المفتوحة منذ سبعة أشهر في الجنوب".

واوضح جنبلاط في حديث لـ"بي بي سي"، انه يفضّل أن تبقى الجبهة الجنوبية "مضبوطة" بيد حزب الله، دون أن تتدخل فيها جماعات مسلحة أخرى.

وفي ما يتعلق بالحرب الحالية في قطاع غزة، اعتبر جنبلاط أن "ما يجري في القطاع هو تهجير ممنهج وقتل لكل مقومات الحياة". وحذر من أن "هذه الممارسات ستمتد من القطاع إلى الضفة الغربية".