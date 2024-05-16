اعلنت وزارة الخارجية الروسية "طرد الملحق العسكري البريطاني ردّا على إجراء مماثل من السلطات البريطانية الأسبوع الماضي". واشارت الوزارة، الى انه "تم اعتبار الملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو أي تي كوغهيل شخصا غير مرغوب فيه. عليه مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوع".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية استدعت ممثل السفارة البريطانية وطردت الملحق العسكري البريطاني في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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