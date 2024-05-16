حزب الله: استهداف إنتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام وموقع السمّاقة في تلال كفرشوبا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 إنتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابته إصابة مباشرة.