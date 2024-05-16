شيخ العقل التقى وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في دار الطائفة

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت السيد وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، يرافقهما النائب هادي أبو الحسن والوزير السابق غازي العريضي، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم ورؤساء الأركان السابقين: اللواء شوقي المصري واللواء وليد سلمان واللواء حاتم ملاك واللواء أمين العرم، بحيث تركز اللقاء على جملة أمور خاصة بطائفة الموحدين الدروز وتخلّله استعراض لعددٍ من الموضوعات على مستوى الوطن والمنطقة.

كما التقى الشيخ أبي المنى السيّدتين أميلة البعيني وعبير أبو فخر اللتين قدّمتا درعاً تقديرية لسماحته، كذلك التقى الدكتورة مفيدة عابد التي اطلعته على عيّنة من محاضراتها التوجيهيه القيّمة للشباب.

وكان استقبل سماحة شيخ العقل في دارته في شانيه معتمد مشيخة العقل في كونكتيكت-الولايات المتحدة الاميركية الشيخ وليد فرحات وزوجته السيدة ندى عذبة فرحات، التي طرحت مشروع إقامة مخيم ترفيهي ديني-تراثي للشباب المغترب خلال صيف 2024.

وترأس شيخ العقل اجتماعاً تأسيسياً حضورياً وعبر الاونلاين لمجموعة دراسات واستشارات تُعنى بالشأن الاستثماري والتنموي.