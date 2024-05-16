الخارجية الالمانية: يجب أن تكون لحماية السكان المدنيين في رفح الأولوية القصوى وهو ما لا نراه

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى "توفير حماية أكبر للمدنيين في رفح فيما يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته حول المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة".

واشارت في بيان، الى إنها "تشعر بقلق عميق حيال التحركات الحالية للجيش الإسرائيلي في رفح"، مشيرة إلى أن مئات آلاف اللاجئين في المدينة "لم يعد لديهم أي أماكن آمنة يفرّون إليها". وأكدت أنه "يجب أن تكون لحماية السكان المدنيين الأولوية القصوى، وهو ما لا نراه الوقت الحالي".

وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت مطلع أيار على معبر رفح مع مصر، وهو نقطة عبور أساسية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، إن "600 ألف شخص فروا من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية".