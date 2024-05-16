النقد الدولي: الخطط الغربية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة قد تؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي

اشارت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الى أن "الخطط الغربية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إما عن طريق مصادرة الأموال بشكل مباشر أو استخدام العائدات منها، قد تؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي".

واشارت خلال مؤتمر صحفي، الى انه "من المهم بالنسبة للصندوق أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها أساس قانوني كاف وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".

وفي معرض تقييمها لاحتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول على مستوى مجموعة السبع في إطار الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في إيطاليا، أكدت كوزاك أن "القرار يجب أن يتم اتخاذه في المحاكم والسلطات القضائية المختصة".

وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.