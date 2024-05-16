سوليفان يزور السعودية وإسرائيل خلال أيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال موقع أكسيوس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 ، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، يعتزم إجراء زيارة إلى السعودية وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة

ونقل الموقع، تصريحات لثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين (لم يسمهم) قالوا فيها إن سوليفان يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة الرئيس جو بايدن "توصلت إلى تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بأن أي عملية في رفح لن يتم توسيعها بشكل كبير قبل زيارة سوليفان".

ويأمل البيت الأبيض في تمديد ذلك الالتزام حتى عقد اجتماع رفيع المستوى بين فريقين أمريكي وإسرائيلي في واشنطن عقب زيارة سوليفان المرتقبة، وفق الموقع.

وأوضحت المصادر أن زيارة سوليفان تعد "محاولة لإحراز تقدم نحو صفقة ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية يمكن أن تشمل تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل".

ويأمل المسؤولون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع السعوديين ثم عرضها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بحيث تشمل "إنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار يؤدي إلى حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين"، بحسب "أكسيوس".

وأوضح الموقع أنه إذا وافق نتنياهو على الاتفاقات المتوقعة "فيمكنه التوسط في اتفاق سلام تاريخي مع السعودية. وإذا رفض، فقد يفقد دعم الولايات المتحدة ويواجه عواقب عملية رفح بمفرده".

ولم يصدر تأكيدات فورية من واشنطن أو الرياض أو تل أبيب بشأن ما ورد في "أكسيوس".

وخلال الشهور التي سبقت الحرب، ازداد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن هذا لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

المصدر : وكالات