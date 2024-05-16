باشرت بلدية لاسا بالتعاون مع "UNDP" وبتمويل من البنك الألماني مشروع قنوات الري على الطريق العام في البلدة. ووجهت الشكر للدكتور بشار رضوان المقداد على جهوده في إتمام المشروع الذي يمتد على طول 2450 متراً. ويسهم المشروع في جمع المياه ضمن قنوات محددة، للاستفادة منها في مشاريع أخرى، كما يرفع مستوى الأمان على الطرقات ويسهم في منع انجراف التربة.

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية لاسا باشرت بمشروع قنوات الري على الطريق العام بطول 2450 متراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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