حزب الله: هجوم جوي بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة الحرب الاسرائيلية ردا على استهداف مصانع بالبقاع

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي على المنشآت الصناعية في منطقة البقاع، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 16-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب ‏العدو (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) - مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) ‏المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي وأصابت أهدافها بدقة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب لله بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:15) من يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات التجسسية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.