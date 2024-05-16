الخارجية الاميركية: يجب على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لإتاحة وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة وجنوبه

اكدت الخارجية الأميركية، اننا "ملتزمون بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن والسماح بزيادة المساعدات"، موضحة أننا "سنبقى عالقين في دوامة الحرب من دون خطة تعكس عملية سياسية في غزة بعد الحرب".

ورأت أنه "يجب على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لإتاحة وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة وجنوبه"، موضحة أن "عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون خطأ".