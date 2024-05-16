حزب الله ينشر مشاهد استهداف منطاد "SKYDEW" في قاعدة إيلانيا شمال فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - نشر حزب الله مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية المنطاد الاستراتيجي "SKYDEW" في قاعدة إيلانيا شمال فلسطين المحتلة .



وقال حزب الله في بيانا له: هجوما ناجحا نفذه حزب الله، واستهدف منطاد 'SKYDEW" في مخيم "نفتالي" الإسرائيلي شرق طبريا، الهجوم تم بطائرات مسيرة انتحارية طراز مرصاد (ابابيل 2) و التي تسمى ايضا هذه النسخة من الطائرة، ابابيل T بسبب كبر جناحها الخلفي، المدى اكثر من 150 كم، الرأس الحربي اكثر من 25 كغم .

