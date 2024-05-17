بالصور.. وكيل تعليم أسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

عقد محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا اليوم الخميس، بحضور رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وذلك لبحث الاستعدادات والتجهيزات لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

جاء ذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم العام، وامال اسماعيل مدير إدارة التعليم الإعدادي، وحسام محمود مدير إدارة شئون الطلبة وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات والتجهيزات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة اتباع أقصى درجات الدقة والانضباط داخل لجان الامتحانات، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن.

وأشار محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، بالإضافة إلى غرف فرعية في كل إدارة تعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة. كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، وتوفير الرعاية الصحية للطلاب من خلال تواجد طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة.

وحرص وكيل الوزارة التأكيد على ضرورة تحري الدقة والشفافية من قبل المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً. كما أكد على أن لجنة النظام والمراقبة ستقوم بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين في كنترول الامتحانات.