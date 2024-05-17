أمواج البحر تُلقي جثة مجهولة على شاطئ الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تباشر نيابة المنشية بالإسكندرية التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص قذفتها أمواج البحر بين الصخور بشاطئ المنشية بحي وسط، فيما تبين أن الجثة لمواطن من محافظة الغربية.

تلقى قسم شرطة المنشية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مواطنين بالعثور على جثة مجهولة على شط البحر بين الحواجز المائية والصخور في المنشية بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية وانتشلت الجثة وتبين من التحريات والفحص أنها لمواطن في العقد الخامس من العمر، مقيم في محافظة الغربية، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.

وبسؤال شهود الواقعة، قرروا أنهم أثناء تواجدهم أعلى حواجز الأمواج في منطقة المنشية لممارسة هواية الصيد بالصنارة فوجئوا بوجود جثة بين الصخور.

جرى تسليم الجثمان لذويه بعد التعرف عليه عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.