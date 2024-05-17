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البنتاجون: لا ندعم أي احتلال لقطاع غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها لا تدعم احتلالا لقطاع غزة، وتقديرها أن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة ولكنها لا تدعمها.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "نتوقع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام"، موضحة أن الرصيف البحري قبالة سواحل غزة يكمل دور المعابر البرية وليس بديلا عنها.

كان البيت الأبيض، قال إنه يتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام، موضحا مواصلة العمل بشأن المعابر البرية.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة".

وأدان البيت الأبيض هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مشيرا إلى استمراره في اتخاذ إجراءات لمنعهم من عرقلة التجارة الدولية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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