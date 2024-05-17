اسفت حركة "حماس" لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الذي اعتبر فيه أن "هجمات الحركة في السابع من تشرين الأول وفرت لإسرائيل ذرائع لإطلاق الحرب في قطاع غزة"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
واردفت حماس في بيان: "نعرب عن أسفنا لما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية حول عملية طوفان الأقصى البطولية، ومسار المصالحة الداخلية، ونؤكد أن العدو الصهيوني لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه بحق شعبنا".
وأكدت أن هجومها على إسرائيل شكل "الحلقة الأهم" في مواجهة إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" أسفت لخطاب عباس خلال القمة العربية: إسرائيل لا تحتاج الى ذرائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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