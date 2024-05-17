البيت الابيض: نتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام

دان البيت الأبيض، "هجمات الحوثيين وسنستمر في اتخاذ إجراءات لمنعهم من عرقلة التجارة الدولية"، مشيرا الى اننا "لا نزال نشعر بالقلق إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة".

ولفت الى اننا "نتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام ونواصل العمل بشأن المعابر البرية".

هذا وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35272 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و 64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.