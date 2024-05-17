موظفون بالحكومة الفيدرالية الاميركية يحتجون أمام البيت الأبيض على دعم اسرائيل

احتج موظفو الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة على دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، أمام البيت الأبيض بواشنطن في الذكرى 76 للنكبة.
واعتبر المحتجون ومن بينهم موظفون سابقون في الحكومة الفيدرالية، إن "الولايات المتحدة شريك مباشر أيضا في الجريمة لأنها تواصل تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل". وأشاروا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين "أحرقوا المساعدات المرسلة إلى غزة" بسبب الدعم الأمريكي.
واكد ضابط متقاعد من الجيش يدعى "بوا علي ك. لوم"، أحد المحتجين، إنهم "يرفضون تماما خيارات إدارة بايدن فيما يتعلق بالفلسطينيين".
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