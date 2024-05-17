المقدح يستقبل وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مخيم عين الحلوة

استقبل عضو قيادة الساحة اللبنانية لحركة فتح" اللواء منير المقدح في مكتبه في مخيم عين الحلوة، وفدا من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ضم ومسؤول الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط عبد المجيد الشاعر ومسؤول الملف الفلسطيني في لبنان محمد تكلي رئيس مكتب البعثة في الجنوب شادي رمضان، حيث جرى بحث مختلف الأوضاع في المخيمات الفلسطينية وخاصة عين الحلوة، على ضوء العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياتها.

ووضع وفد اللجنة الدولية، اللواء المقدح في صورة المشاريع التي نفذها سابقا وسينفذها لاحقا داخل المخيمات، ومنها تعزير التعاون مع الدفاع المدني الفلسطيني، وتعزيز مراكز البعثة وتنفيذ مشروع تدريبي حول الإسعافات الأولية وتوزيع مواد للطوارئ لقواطع المخيم مثل الإسعافات الأولية والإطفائيات الفردية وسواها.

بالمقابل، شكر اللواء المقدح الوفد على مساهماته الإنسانية والطبية والإغاثية في تخفيف معاناة أبناء المخيمات، في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتلاحقة ومع الفقر والبطالة، داعيا إلى المزيد من التقديمات بما يعزز صمودهم ريثما تتم العودة.