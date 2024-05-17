الدفاع المدني ما زال يعمل على محاصرة الحرائق الواسعة التي اشتعلت بالاشجار في حرج يارون نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

تجهد فرق الدفاع المدني اللبناني منذ فترة ما بعد ظهر اليوم وحتى الان على العمل لمحاصرة الحرائق الواسعة التي اشتعلت بالاشجار في حرج بلدة يارون نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية التي تعرض لها بالقصف المدفعي المركز .

وتواجه هذه الفرق مخاطر كبيرة في عملية اخماد النيران جراء طبيعة المنطقة، والتحرك بحذر ليلا، وتساند فرق الاطفاء من اتحاد بلديات بنت جبيل فرق الدفاع المدني في عملية اطفاء الحرائق.