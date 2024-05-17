تجهد فرق الدفاع المدني اللبناني منذ فترة ما بعد ظهر اليوم وحتى الان على العمل لمحاصرة الحرائق الواسعة التي اشتعلت بالاشجار في حرج بلدة يارون نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية التي تعرض لها بالقصف المدفعي المركز .
وتواجه هذه الفرق مخاطر كبيرة في عملية اخماد النيران جراء طبيعة المنطقة، والتحرك بحذر ليلا، وتساند فرق الاطفاء من اتحاد بلديات بنت جبيل فرق الدفاع المدني في عملية اطفاء الحرائق.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني ما زال يعمل على محاصرة الحرائق الواسعة التي اشتعلت بالاشجار في حرج يارون نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.