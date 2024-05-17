رئيس صندوق  تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية زار مدير المركز الصحي الجامعي في الجامعة اللبنانية

زار رئيس صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية السيد حسين عواد واعضاء من مجلس الادارة مدير المركز الصحي الجامعي في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم العلوم الاساسية في كلية العلوم الطبية الدكتور ايلي حدشيتي للقيام بجولة ميدانية للتعرف على الخدمات المتطورة التي يقدمها المركز، وذلك في متابعة للاتفاقية الموقعة بين صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية والمركز الصحي الجامعي، والتي تم توقيعها في شهر آذار من العام 2024 بين صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية والمركز الصحي الجامعي برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران.

وشكر رئيس الصندوق ومجلس الادارة المدير حدشيتي والطاقم في المركز من أطباء، موظفين، مدربين، والقيمين على مستوى النظافة والتعقيم حسن الاستقبال وأعربوا عن تقديرهم لهذا الصرح الذي يعتبر واجهة مشرقة للجامعة اللبنانية والوطن. وعرض الدكتور حدشيتي للأفكار والمشاريع المستقبلية للمركز مما يأتي بالخير والتكافل على المجتمع عامة وعلى أهل الجامعة.

وتمنى رئيس ومجلس ادارة صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية كل التوفيق للجهود المبذولة وتوجه بالشكر الجزيل للتعاون المستمر بين المركز والصندوق، وقد اختتمت الزيارة على أمل تحقيق الاهداف التي تم وضعها لتحقيق نهضة صحية ومجتمعية رائدة في الجامعة اللبنانية.

يذكر بان المركز الصحي الجامعي الذي أنشأ في الجامعة اللبنانية عام ٢٠١٥ لأجل الخدمة المجتمعية، هو مركز رعاية صحية أولية بكلفة رمزية وبعد أن أثبت عبر السنوات جودة الخدمة المقدمة وفعاليتها حاز في العام ٢٠٢٤ على شهادة الاعتماد الكندية الأولية وذلك بفضل الفريق الاداري والطبي وبدعم من رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران.

وقد تضمنت الجولة كافة الاقسام في المركز وقد عرض البروفسور حدشيتي للوفد الزائر التقديمات ووسائل العمل الاداري والتقني المعتمدة في:

◦ قسم الاستقبال

◦ مختبر التحاليل الطبية

◦ قسم الاشعة

◦ قسم العيادات

◦ قسم العناية بصحة الأم والطفل

◦ قسم العلاج الفيزيائي والمائي

◦ الصيدلية

◦ قسم العلاج الانشغالي.