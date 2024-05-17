تحذيرات من كارثة صحية في غزة بعد إغلاق المعابر

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن توزيع المساعدات الإنسانية يكاد يكون مستحيلاً في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة صحية ووفيات في صفوف الجرحى والمرضى، بسبب نقص تدفق الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية.

وذكر المكتب الأممي في بيان نشره على منصة «إكس» أمس، أن معابر قطاع غزة مغلقة منذ أيام، وأن الوصول إلى القطاع ليس آمناً أو مناسباً لوجستياً.

وورد في البيان: «تسليم المساعدات يكاد يكون مستحيلاً بسبب نقص تدفق الوقود بشكل منظم والاتصالات غير المستقرة والاشتباكات المستمرة» بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وأكد مكتب «أوتشا» أن الوضع الراهن كان له أثر مدمر على أكثر من مليوني فلسطيني باتوا نازحين عن بيوتهم.

وفي 7 مايو الجاري احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح الحدودي مع مصر، ما فاقم نقص الغذاء والجوع في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

يُذكر أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة انخفض بشكل ملحوظ بسبب احتلال القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي.

وفي السياق، أكدت مصادر صحية فلسطينية، أمس، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري البوابة الوحيدة لقطاع غزة مع العالم الخارجي منذ أكثر من أسبوع، تسبب في كارثة صحية ووفيات في صفوف الجرحى والمرضى، وتوقف معظم المستشفيات عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود والأدوية.

وأفادت المصادر أنه تم تسجيل وفاة عدد من الجرحى كان من المفترض سفرهم عبر معبر رفح، بعدما حال إغلاقه دون سفرهم للحصول على العلاج المفقود في غزة، بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية منذ بدء العدوان الإسرائيلي والمستمر لليوم 222 على التوالي، لافتة الانتباه أن استمرار احتلال معبر رفح وإغلاقه، هو بمثابة حكم بالموت على 11 ألف جريح، هم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة بشكل عاجل، يضاف إليهم نحو 350 ألف مريض مصابين بأمراض مزمنة لم يتلقوا علاجهم للشهر الثامن على التوالي، مؤكدة وفاة المئات من المرضى منذ بدء العدوان لعدم حصولهم على العلاج، نتيجة تدمير الاحتلال للمستشفيات وحصارها.

وحذرت المصادر الصحية، ومؤسسات حقوقية من أن ⁠الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها، خاصة سفر الجرحى والمرضى ودخول مساعدات الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، مؤكدين وفاة مرضى وجرحى من الكشوفات التي كانت تنتظر السفر للدول المجاورة ولكن اجتياح الاحتلال لمعبر رفح وإغلاقه حال دون سفر هؤلاء الجرحى والمرضى، بالإضافة لإيقاف مركز غسيل الكلى الوحيد في جنوب قطاع غزة عن العمل بسبب القصف وتهديد الاحتلال.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية مناشدة عاجلة وإنسانية للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر ودخول الشاحنات الطبية والإغاثية اللازمة للمستشفيات، لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وتشير إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية أن 30 مستشفى في قطاع غزة من أصل 32 مستشفى خرجت عن الخدمة، بسبب تدمير الاحتلال لها ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، يضاف لذلك خروج 90 % من المراكز الصحية الحكومية والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن الخدمة، بسبب تدميرها ومحاصرتها من الاحتلال خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع.