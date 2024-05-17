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موعد التقديم للصف الأول الابتدائي 2025 بالمدارس.. والأوراق المطلوبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2025، والأوراق المطلوبة بهدف التحاق أبنائهم للمدارس، تزامنا مع اقتراب الانتهاء من امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن يتاح التقديم للمدارس في شهر يونيو 2024.

ووفقا للوزارة، فإن أعمار الطلاب والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي جاءت كالآتي:

- أن يتراوح عمر الطفل الذي يتم إلحاقه بمرحلة الابتدائي بين 6 ولا يتعدي 9 سنوات.

- أما عمر الطفل الذي يتم قبوله في رياض الأطفال، فيجب أن لا يقل عن 4 سنوات.

- اختيار الطلاب عن طريق مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفل.

- بعد تقديم الأوراق المطلوبة، يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي:

- 2 صورة من شهادة الميلاد مع وجود الأصل.

- 8 صور حديثة مقاس 4*6 للطفل.

- إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لكلا من الأب والأم، أو شهادات الوفاة.

- إحضار البطاقة الصحية للطالب.

- ملف التقديم مع الطوابع. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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