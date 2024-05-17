موعد التقديم للصف الأول الابتدائي 2025 بالمدارس.. والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2025، والأوراق المطلوبة بهدف التحاق أبنائهم للمدارس، تزامنا مع اقتراب الانتهاء من امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024.
وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن يتاح التقديم للمدارس في شهر يونيو 2024.
ووفقا للوزارة، فإن أعمار الطلاب والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي جاءت كالآتي:
- أن يتراوح عمر الطفل الذي يتم إلحاقه بمرحلة الابتدائي بين 6 ولا يتعدي 9 سنوات.
- أما عمر الطفل الذي يتم قبوله في رياض الأطفال، فيجب أن لا يقل عن 4 سنوات.
- اختيار الطلاب عن طريق مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفل.
- بعد تقديم الأوراق المطلوبة، يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي:
- 2 صورة من شهادة الميلاد مع وجود الأصل.
- 8 صور حديثة مقاس 4*6 للطفل.
- إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لكلا من الأب والأم، أو شهادات الوفاة.
- إحضار البطاقة الصحية للطالب.
- ملف التقديم مع الطوابع. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)
اقرأ أيضا:
ننشر رابط تظلمات إعادة اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم
توجيه من وزير التعليم بشأن منتجات المدارس الفنية وطلابها