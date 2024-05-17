قطع طريق المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة احتجاجا على قرار حجز الدراجات النارية

قطع عدد من الشبان طريق المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة في بيروت احتجاجا على قرار القوى الامنية حجز الدراجات النارية المخالفة. كما افيد عن تجمعات في حي السلم ومناطق اخرى من الضاحية الجنوبية احتجاجا على القرار.

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