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قطع طريق المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة احتجاجا على قرار حجز الدراجات النارية

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قطع عدد من الشبان طريق المدينة وكورنيش المزرعة في بيروت احتجاجا على قرار القوى الامنية حجز الدراجات النارية المخالفة.

كما افيد عن تجمعات في حي السلم ومناطق اخرى من الضاحية الجنوبية احتجاجا على القرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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