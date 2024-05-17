الانباء الكويتية: بوادر إيجابية بكلمة نصرالله بخصوص الاستحقاق الرئاسي لجهة القبول بالبحث في أسماء

رأى مصدر سياسي رفيع في تصريح إلى «الأنباء» الكويتية «في كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله التي ألقاها عصر الاثنين بوادر إيجابية بخصوص الاستحقاق الرئاسي، لجهة القبول بالبحث في أسماء، وعدم حصر الأمر بمرشح الثنائي رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، إلا إذا قرر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في مناسبة ثانية، تكرار التمسك برئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشحا وحيدا وبخطة «أ» دون خطة «ب»، كما كانت الحال في الشغور الرئاسي بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سيلمان، وتمسك حزب الله بدعم العماد ميشال عون دون سواه، إلى حين وصوله إلى قصر بعبدا في 31 تشرين الاول 2016، وحتى هذا الوقت، يمكن القول ان موقف الحزب يختلف عما كان عليه في الشغور الرئاسي قبل الأخير (2014 - 2016)».

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