"كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك تضمن تعدي أحد الأشخاص بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال في الإسماعيلية.

وتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوثق حادث تعدي بالضرب بواسطة سلاح أبيض داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع في 15 مايو الجاري، حيث قدم أحد الأشخاص المقيمين بدائرة المركز بلاغاً لمركز شرطة التل الكبير، مفاده تعرضه للإصابة بجروح نتيجة تعرضه للضرب بواسطة سلاح أبيض على يد شخص عاطل، وذلك بعد خلافات سابقة مع نجل عم المتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.