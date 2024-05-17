36 ثانية مُرعبة على الطريق".. ضبط ميكانيكي يستعرض بدراجة نارية بدون إطار أمامي بالدقهلية-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع فيس بوك تضمنت قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالدقهلية معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وضبط مرتكب الواقعة.

وتداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيس بوك.. تضمنت قيام قائد دراجة نارية»دون لوحات«وبدون إطار أمامي بحركات استعراضية بمدينة المنصورة بالدقهلية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد هويته وضبطه وتبين أنه ميكانيكى- مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية والدراجة النارية ملكه.

وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير، وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة أعداد المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها وتولت النيابة التحقيق.