هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا صوتت لصالح سحب الثقة من رئيسة الجامعة

أفادت وسائل إعلام بأن أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا الأميركية صوتوا، لصالح سحب الثقة من رئيسة الجامعة نعمت شفيق.
وتعكس هذه الخطوة الاستياء الذي يشعر به البعض داخل الجامعة تجاه الشهادة التي أدلت بها شفيق مؤخراً أمام الكونغرس، ونهج تعاملها مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين.
واوضح موقع "إكسيوس" الإخباري الأميركي، إن شفيق ركزت في شهادتها أمام إحدى لجان الكونغرس التي يقودها الجمهوريون، يوم 17 نيسان، على رد الجامعة على تقارير متزايدة بخصوص معاداة السامية.
وبعد الجلسة، اتخذت شفيق إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وهو ما أدى إلى قيام شرطة نيويورك باعتقال أكثر من 100 شخص. وتم القبض على مزيد من الطلاب في الأيام اللاحقة.
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