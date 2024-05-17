عاجل.. إصابة فلسطيني بالرصاص المعدني في نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المواطنين خلال اقتحامها شرق نابلس فجر اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة مواطن.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اعتقل الاحتلال مواطنا آخر اليوم من نابلس، حيث قامت عدد من الجيبات الاحتلالية اقتحمت شرق مدينة نابلس، حيث دارت مواجهات بين مخيمي عسكر القديم والجديد، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السم المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا أحد المنازل في مخيم عسكر القديم، وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلوا منه الشاب أمير الأمير.

الاحتلال يشن غارة على مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات..تأوي نازحين

يذكر أنه قبل ساعات فجر اليوم استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان طيران الاحتلال شن فجر اليوم ومساء الخميس، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وشن غارات وسط مدينة غزة.