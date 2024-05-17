"النشرة": حال من الهدوء الحذر يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "عودة الهدوء الحذر ليخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى شبعا ومزارعها".
واشار الى ان "حتى هذا الصباح واصل الطيران التجسسي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة".
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