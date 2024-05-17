بوتين: الشراكة بين روسيا والصين تضمن أمن الطاقة بشكل موثوق وترفع مستوى رفاهية الشعبين

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسم افتتاح النسخة الثامنة لمعرض "إكسبو" الروسي الصيني والمنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون بين الأقاليم في مدينة هاربن شمالي الصين.

واشار الى ان "تحالف روسيا والصين في قطاع الطاقة سيستمر تعزيزه، وروسيا على استعداد لتزويد الصين بالطاقة الصديقة للبيئة"، لافتا الى ان "روسيا مستعدة لتقديم المزايا والوصول إلى قاعدتها التكنولوجية للمستثمرين من الصين".

واكد أن "الشراكة بين روسيا والصين تضمن أمن الطاقة بشكل موثوق وترفع مستوى رفاهية الشعبين"، داعيا "الجانب الصيني إلى حضور المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك في ايلول المقبل".

وكان بوتين بدأ اليوم الثاني من زيارته إلى الصين بوضع الورود على النصب التذكاري للمحاربين السوفيت الذي قضوا دفاعا عن الصين.