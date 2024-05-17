"بترا": مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين خلال محاولتهم تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا

افاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وكالة "بترا"، بأن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء أمس الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

واشارت الوكالة الى ان "الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وضبط عدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكّد المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية تسخر جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".