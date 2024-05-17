بوتين: روسيا والصين تعملان معاً من أجل نظام عالمي عادل

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، بكين (د ب ا)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، أمس الأول، في زيارة دولة تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيساً.

ووفقا للبروتوكول الدبلوماسي، فإن «زيارة الدولة» هي الأعلى مستوى في تدرج الزيارات الخارجية لقادة الدول.

وصرح مساعد بوتين للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، في وقت سابق، بأنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يتم اختيار الصين لتكون أول وجهة خارجية للرئيس بوتين بعد إعادة انتخابه.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي رداً لزيارة مماثلة قام بها الزعيم الصيني شي جين بينج لروسيا العام الماضي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن موسكو وبكين تمكنتا من تحقيق قدر كبير من التعاون العملي.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين: «حققت موسكو وبكين بالفعل قدراً كبيراً من التعاون العملي، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بنحو الربع ووصل إلى مستوى جيد قدره 227 مليار دولار في عام 2023».

وأضاف بوتين أن الصين هي الشريك الرئيسي لروسيا في المجال التجاري والاقتصادي.

وقال بوتين: «بحسب نتائج العام الماضي، تقدمت روسيا إلى المركز الرابع في قائمة الدول الشريكة تجارياً للصين، وتمت الموافقة على خطة تطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030 بعد زيارتكم لموسكو في مارس 2023».

وفي بداية المحادثات، رحب بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً إنه سعيد بصدق لعودته إلى الصين المضيافة بين أصدقائه بعد ستة أشهر.

وقال بوتين للرئيس الصيني: «أشكركم على رسالة التهنئة بمناسبة إعادة انتخابي رئيساً لروسيا، وأشكركم جزيل الشكر على الدعوة».

ووصل الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.

وبدأ بوتين، أمس مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.