عاجل.. حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرة بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرر تصاعد الأحداث بين روسيا وأوكرانيا، أعلن مسؤولون في منطقة كراسنودار أن السلطات تمكنت من احتواء حريق اندلع في مصفاة توابسي الروسية لتكرير النفط، بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أضافوا أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن الدفاع الجوي الروسي وأسطول البحر الأسود دمروا 102 طائرة مسيرة أوكرانية وستة زوارق غير مأهولة خلال الليلة الماضية.

إلغاء الدراسة اليوم في سيفاستوبول

وقال الحاكم المحلي لسيفاستوبول "ميخائيل رازفوزاييف" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"، إن محطة كهرباء فرعية تضررت في سيفاستوبول نتيجة الهجوم، معلقًا:"سيكون هناك انقطاعات معزولة للتيار الكهربائي، ونظرا للوضع اتخذت قرارا بإلغاء الدراسة في كافة المدارس ومؤسسات التعليم الثانوي المهني ورياض الأطفال".

أعضاء الناتو سلموا كييف نحو 800 دبابة و30 ألف طائرة بدون طيار

وعلى صعيد أخر نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، تصريحات إيجور كوستيوكوف، رئيس الإدارة العامة للأركان العامة الروسية، والذي جاء فيه، إنه منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، سلم أعضاء الناتو حوالي 800 دبابة و270 نظام صواريخ متعدد الإطلاق و130 طائرة ومروحية وأكثر من 30 ألف طائرة بدون طيار إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي مقال بمجلة "الفكر العسكري" الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية ، يقول كوستيوكوف إن مساعدة الناتو لأوكرانيا، والتي تهدف إلى إطالة أمد الصراع وإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا، تظل التهديد العسكري الرئيسي لروسيا، القادم من الناتو، وقد خصص أعضاء الحلف وشركاؤه بالفعل أكثر من 132 مليار دولار لهذا الغرض، بما في ذلك أكثر من 63 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة.. وفقًا لـ"تاس".

وقال رئيس الإدارة العامة للأركان العامة الروسية:"لا تزال إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية تمثل أولوية، واعتبارًا من فبراير 2022، تلقت كييف حوالي 800 دبابة، وأكثر من 3500 مركبة مدرعة، وحوالي 1500 قطعة مدفعية، وحوالي 270 نظامًا صاروخيًا متعدد الإطلاق، وأكثر من 250 نظامًا صاروخيًا للدفاع الجوي، و7700 منظومات الدفاع الجوي المحمولة".

وقال في مقال تحت عنوان "حلف شمال الأطلسي المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية لروسيا" إن روسيا تمتلك ما يصل إلى 290 ألف سلاح مضاد للدبابات، ونحو 130 طائرة ومروحية، وأكثر من 300 ألف طائرة بدون طيار من مختلف الأنواع.