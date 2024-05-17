الاحتلال يقتحم بيت لحم ويعتقل مواطنين من نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر أعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ، حيث اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وداهمت عدة منازل، واعتقلت عددا من المواطنين من مدينة نابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى حرملة، ورفيدة والعساكرة، شرق بيت لحم وداهمت منازل عرف من أصحابها، صلاح عساكره، ومحمد نصري عساكرة، حيث عبثت بمحتوياتها.

عمليات اقتحام واعتقال في نابلس

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنين من دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس دوما سليمان دوابشة إن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت قرية دوما فجر اليوم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت مواطنين وهما كريم عبد الباسط خطاب سلاودة، وصلاح ابراهيم رضا سلاودة.

وفي ذات السياق شهدت الساعات الأولى من اليوم، اقتحام عدد من الجيبات الاحتلالية اقتحمت شرق مدينة نابلس، حيث دارت مواجهات بين مخيمي عسكر القديم والجديد، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السم المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا أحد المنازل في مخيم عسكر القديم، وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلوا منه الشاب أمير الأمير.

غارة على مدرسة تأوى نازحيين بمخيم النصيرات

يذكر أنه قبل ساعات فجر اليوم استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان طيران الاحتلال شن فجر اليوم ومساء الخميس، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وشن غارات وسط مدينة غزة.